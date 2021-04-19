CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, işlettiği otel ve barın 70 bin liralık su borcunu sildirdi

Aydın Didim’de eski bir belediye çalışanı, suç duyurusunda bulunarak Başkan Ahmet Deniz Atabay’ın bar ve otel işletmelerine ait 70 bin liralık su faturalarını ödeme yapmadan sistemden sildirdiğini iddia etti.

Aydın Didim'de eski bir belediye çalışanı, suç duyurusunda bulunarak Başkan Ahmet Deniz Atabay'ın bar ve otel işletmelerine ait 70 bin liralık su faturalarını ödeme yapmadan sistemden sildirdiğini iddia etti.

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada sonrası bilirkişi incelemesine bilgisayar hard disklerinde, Başkan Atabay'ın su borçlarının silindiği bilirkişi raporu ile tescillendi.

Ancak Atabay, rapora itiraz etti. İkinci kez atanan bilirkişi raporunda, "11 Nisan 2014 tarihinde yapılan incelemede, 5523 ve 21991 nolu abonelere ait borçlarda bir azalma olmuş ancak buna karşılık bir tahsilat kaydına erişilememiştir" denildi.

Bu aboneliklerin, Atabay'ın sahibi olduğu apart otele ait olduğu kaydedildi.