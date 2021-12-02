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CHP'li Bakırköy Belediyesi işçileri grevlerinin 39. gününde isyan etti

CHP'li Bakırköy Belediyesi işçileri grevlerinin 39. gününde isyan etti
02.12.2021 15:46 - Son Güncelleme: 02.12.2021 15:53
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Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) İstanbul 2 No'lu Şubesi üyelerinin, Bakırköy Belediyesindeki toplu iş sözleşmesinde zam yapılmaması gerekçesiyle başlattığı grev 39. gününde devam ediyor. Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda konuşan Belediye-İş İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan, "Artık sabır taşı çatladı. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Artık laf değil, icraat zamanı, bir karar verin. Bu sorunu hemen çözün, hem bize hem de ülkemize yeni bir geleceğin, mutlu günlerin müjdesini verin" diye tepki gösterdi. Haberin detayları...

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