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CHP'li Aytuğ Atıcı'dan Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı acziyetine tepki: Elin değneğiyle yürümemeliyiz

CHP'li Aytuğ Atıcı'dan Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı acziyetine tepki: Elin değneğiyle yürümemeliyiz
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CHP içinden İyi Parti ve HDP ile yapılan ittifaka tepkiler sürüyor. Bu kez eleştiri getiren isim CHP'li Aytuğ Atıcı oldu. "İttifaka değil kendi gücümüze güvenelim" çağrısı yapan Atıcı, "CHP'nin A planı ittifak değil tek başına iktidar olmalı. Elin değneğiyle yürümememiz lazım" diye konuştu.


CHP yönetiminin ittifak ısrarına parti içinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Bu kez konuşan CHP eski Mersin milletvekili parti içi eğitim sorumlusu Aytuğ Atıcı oldu. CHP'li Aytuğ Atıcı millet ittifakına güvenilmeden hareket edilmesi gerektiğini söyledi. "CHP'nin A planı ittifak değil tek başına iktidar olmalı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teklifiyle parti içi eğitim sorumlusu görevine geri dönen eski Mersin Milletvekili Atıcı, millet ittifakındaki olası gelişmeler ve CHP'nin B planı olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Atıcı, HDP'nin "açık ittifaka varsan gel" İyi Parti'nin de "HDP varsa biz yokuz" dediğini hatırlattı.

"HDP'den vazgeçsek 35 yaparız, İyi Parti'den vazgeçsek yine 35 yaparız. CHP'nin böyle bir açmazı var. Ne tarafa dönse öbür tarafı kaybediyor" açıklamasını yaptı.

Saadet Partisi'nin de ittifaktan ayrılabileceği değerlendirmesinde bulunan Atıcı, CHP'nin acilen özüne dönmesi gerektiğini vurguladı.

CHP ve İyi Parti arasında ciddi doku uyuşmazlığı bulunduğunu söyleyen Atıcı, Saadet ve İyi Parti'nin ittifak dışına kayabileceği ihtimalinin göz önüne alınmasını istedi.

Atıcı, ittifakları bir kenara bırakıp CHP'nin tek başına iktidar seçeneği üzerinde durmasını istedi.

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