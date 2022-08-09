Haberler Haber Videoları Fenerbahçe maçı öncesi Başkan Erdoğan'a küfreden şahıs CHP'li Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral çıktı! Skandal video...

Fenerbahçe maçı öncesi Başkan Erdoğan'a küfreden şahıs CHP'li Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral çıktı! Skandal video...

Fenerbahçe maçı öncesi Başkan Erdoğan'a küfreden şahıs CHP'li Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral çıktı! Skandal video...
09.08.2022 17:13 - Son Güncelleme: 09.08.2022 17:33

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CHP'li isimler milletin oyuyla seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hazımsızlık içeren nefret dolu söylemlerine her geçen gün bir yenisini ekliyor. Son olarak Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı öncesinde çekilen ve sosyal meyada yayılan görüntülerle bir skandal ortaya çıktı. Maç öncesi bir restoranda buluşan ve alkol alan Fenerbahçeli bazı şahıslar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a küfretti. Görüntüleri paylaşan ve küfürlere eşlik eden Berkan Oral isimli şahsın CHP'ye yakın iş adamı Ali Oral'ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Berkan Oral'ın nikah şahitlerinin CHP'li Engin Altay ve Canan Kaftancıoğlu gibi partinin önde gelen isimlerinin olması da dikkat çekti.

Haber Videoları
CHP'li isimler milletin oyuyla seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hazımsızlık içeren nefret dolu söylemlerine her geçen gün bir yenisini ekliyor. Son olarak Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı öncesinde çekilen ve sosyal meyada yayılan görüntülerle bir skandal ortaya çıktı. Maç öncesi bir restoranda buluşan ve alkol alan Fenerbahçeli bazı şahıslar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a küfretti. Görüntüleri paylaşan ve küfürlere eşlik eden Berkan Oral isimli şahsın CHP'ye yakın iş adamı Ali Oral'ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Berkan Oral'ın nikah şahitlerinin CHP'li Engin Altay ve Canan Kaftancıoğlu gibi partinin önde gelen isimlerinin olması da dikkat çekti.
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