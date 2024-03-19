CHP'deki kara parada düğüm çözülüyor! Canan Kaftancıoğlu 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırıldı!

CHP'de görüntüleri ortaya saçılan kara paraya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Ekrem İmamoğlu'nun kasası ve müdürü 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Sıra Eski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na geldi. Kaftancıoğlu'nun bugün adliyeye gelerek savcıya ifade vermesi bekleniyor. Öte yandan Kaftancıoğlu’nun "Benim parayla, ihaleyle işim olmaz. O görüntülerde benim ortağım ya da genel müdürüm yok. Kimin orada ortağı, müdürü varsa ona sorsunlar. Paranın adresini en iyi onlar bilir” diyerek Ekrem İmamoğlu'nu işaret ettiği iddia edildi.