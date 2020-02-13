Haberler Video Haber Videoları CHP'de kaset dizaynı! Kemal Kılıçdaroğlu partiyi FETÖ'ye nasıl teslim etti?
CHP'de kaset dizaynı! Kemal Kılıçdaroğlu partiyi FETÖ'ye nasıl teslim etti?

CHP'de kaset dizaynı! Kemal Kılıçdaroğlu partiyi FETÖ'ye nasıl teslim etti?

13.02.2020 20:24

CHP eski lideri Deniz Baykal, FETÖ'nün kaset kumpasıyla partisinden uzaklaştırıldı. Baykal, CHP Genel başkanıydı, uygunsuz görüntüleri internete sızdırıldı, istifa etmek zorunda kaldı. İstifasını açıkladığı basın toplantısında "ABD'den Pensilvanya'dan aldığım üzüntü ve destek mesajlarının samimiyete inandığımı belirtmek isterim" demişti.  Kumpasın arkasında Deniz Baykal'ın güvendiğini söylediği Fetullahçı Terör örgütü çıktı. Peki, Baykal sonrası CHP'nin yeni lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi adım adım nasıl FETÖ'ye teslim etti. İşte merak edilen soruları...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları