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CHP yandaşı medyada 'ümmet' hazımsızlığı! Hz. İbrahim, Hacer ve İsmail'i hedef alan rezil sözler

CHP yandaşı medyada 'ümmet' hazımsızlığı! Hz. İbrahim, Hacer ve İsmail'i hedef alan rezil sözler
26.11.2022 19:18

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CHP tarafından fonlanan mangır medyasının İslamı ve Müslümanları hedef alan skandal tutumuna bir yenisi daha eklendi. Tele 1'de Namık koçak sunumuyla ekranlara gelen programda Cumhuriyet yazarı Özdemir İnce, birbirinden rezil ifadeler kullandı. Ümmet kavramını BJK, GS ve FB'nin taraftarı olmakla eş değer gören İnce, ümmetin Türkiye'nin gündelik hayatında yeri olmadığını iddia etti. "Ümmetin ne faydası var? Ümmet diktatoryadır" diyen Özdemir İnce skandalda vites yükselterek "Hacer'le birlikte icat etti İbrahim, İsmail'i. Müslümanlar oradan türemiştir" dedi.

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