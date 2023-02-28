CHP ve İYİ Parti arasında 'tarihi' savaş! Kürşad Zorlu'dan '2 Mart' açıklaması

6'lı koalisyonun büyük ortakları CHP ve İYİ Parti arasındaki adaylık savaşı son virajda daha da alevlendi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li kurmayları hedef alan 'Ahmak, gerizekalı' şeklindeki hakaretlerinin etkileri sürerken gerçekleşen Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından yine krizler patladı. Dün yapılan görüşme sonrası CHP tarafının yaydığı "Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak baktı" algısına karşı çıkan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu bugün yaptığı açıklama ile krize yeni bir boyut kazandırdı! CHP'nin sessiz kaldığı adaylık tarihine ilişkin konuşan Kürşad Zorlu 2 Mart'taki toplantıyı işaret etti.