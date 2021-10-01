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CHP ve HDP Başkan Erdoğan Meclis'e geldiğinde ayağa kalkmadı

CHP ve HDP Başkan Erdoğan Meclis'e geldiğinde ayağa kalkmadı
01.10.2021 14:57
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Başkan Erdoğan TBMM’nin 27. Dönem 5. Yasama yılı açılışı için TBMM’ye geldi. Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'na giriş yaptığı sırda AK Parti, MHP ve İYİ Parti grupları ayağa kalkarken CHP ve HDP sıraları oturdu.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'e geldi. Başkan Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından törenle karşılandı.

Tören kıtasını selamlayan Başkan Erdoğan, daha sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki bakanlarla Genel Kurul Salonu'na geçti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na giriş yaptığı sırda AK Parti, MHP ve İYİ Parti grupları ayağa kalkarken CHP ve HDP sıraları oturdu.

Milletvekilleri, Başkan Erdoğan'ı ayakta karşılarken baştan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'li diğer isimler, ayağa kalkmadı.

CHP daha önce de Başkan Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na girdiğinde ayağa kalkmamıştı.

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