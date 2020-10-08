CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan "bu kadar da olmaz" denilen yalan! "Erdoğan Katar Emiri Temim'in önünde eğildi"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Katar ziyaretinde çekilmiş bir fotoğraf üzerinden 'Katar Emiri Temim'in önünde eğiliyor' yalanını ortaya attı. Kılıçdaroğlu'nun pes dedirten iddiası tepkilere neden oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a ziyaret gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Katar ziyaretinde çekilmiş bir fotoğraf üzerinden 'Başkan Erdoğan Katar Emiri Temim'in önünde eğiliyor' iddiasını ortaya attı.







Karşılamaya ilişkin görüntülerde ise söz konusu iddiaya ilişkin hiçbir kare yer almıyor.







SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

CHP liderinin pes dedirten iddiası sosyal medyada da tepkiye neden oldu.