CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tazminat davaları üzerinden giriştiği algı operasyonuna Başkan Erdoğan'ın avukatından yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asılsız söylem ve algı operasyonuna ilişkin Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın açıklama yaptı. Aydın, açıklamasında "Öncelikle şu hususu ifade etmek gerekir ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kemal kılıçdaroğlu aleyhine 2017 yılından sonra açtığı ve halen derdest olan davalarla ilgili bir vazgeçme iradesi söz konusu değildir. Derdest davalarla ilgili yeni bir feragat varmış gibi yapılan bir kısım haberler gerçeği yansıtmadığı gibi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu haberleri esas alarak yaptığı açıklamaların da gerçek dışı varsayımlara dayandığı anlaşılmaktadır." ifadelerine yer verdi.