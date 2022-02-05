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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 2023 rakibi Ekrem İmamoğlu'na 'gözüm üzerinde' mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 2023 rakibi Ekrem İmamoğlu'na 'gözüm üzerinde' mesajı
05.02.2022 14:36

OTOMATİK OYNAT

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Geçtiğimiz günlerde megakent İstanbul'un kar felaketi yaşadığı esnada şehrin belediye başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile balıkçıya gitmesi ve sonrasında yaşanan tartışmalar ile kamuoyunun daha net olarak anladığı 'Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu' çekişmesi konusunda, Avukat Serkan Toper A-Haber canlı yayınında çarpıcı tespitlerde bulundu. Serkan Toper, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'gözüm üzerinde' mesajı verdiğini belirtti. İşte CHP içindeki krizde son perde.

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