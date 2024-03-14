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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 14 Mart 2024, 10:40 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024, 10:40

CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki skandal ‘para sayma’ görüntülerine ilişkin 2 kişi ifade vermek için adliyede!

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin ifade vermeye çağrılan 2 kişi adliyeye geldi. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ise yarın ifade vermeye gelmesi bekleniyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin ifade vermeye çağrılan 2 kişi adliyeye geldi. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ise yarın ifade vermeye gelmesi bekleniyor.

Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde, Keleş ile birlikte eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Can Poyraz'ın ifade vermek üzere Savcılığa çağırıldığı öğrenilmişti.

Keleş'in yarın ifadeye gelmesi bekleniyor
Konuya ilişkin eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Can Poyraz, ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ise yarın ifade vermeye gelmesi bekleniyor.

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