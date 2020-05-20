CHP-HDPKK kirli ittifakının hedefinde "özerklik" var! Doğu Perinçek: "Karar çoktan verilmiş"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, A Haber’in canlı yayın konuğu oldu. İki isim, HDP-CHP arasındaki ilişkinin geldiği noktayı ve HDP’nin özerklik konusunda CHP’nin kapısını çalacağı iddialarını yorumladı. Perinçek, “Kapı çalacak diye bir şey yok, kapılar çoktan çalınmış, karar çoktan verilmiş” diyerek CHP ve HDP arasındaki özerklik projesinin geldiği noktaya dikkat çekti.
Siyasette ittifak arayışları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. HDP ve İYİ Parti arasında yaşanan gelişmeler, ve CHP'nin kiralık vekil çıkışı son günlerin en sıcak tartışma konularından.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, A Haber'in canlı yayın konuğu oldu. İki isim, "Siyasette yerel-merkezi hükümet" tartışmalarından, "yeni iktidar arayışlarına" bir çok konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Detaylar video haberimizde.