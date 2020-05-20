CHP-HDPKK kirli ittifakının hedefinde "özerklik" var! Doğu Perinçek: "Karar çoktan verilmiş"

20.05.2020 13:10

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, A Haber’in canlı yayın konuğu oldu. İki isim, HDP-CHP arasındaki ilişkinin geldiği noktayı ve HDP’nin özerklik konusunda CHP’nin kapısını çalacağı iddialarını yorumladı. Perinçek, “Kapı çalacak diye bir şey yok, kapılar çoktan çalınmış, karar çoktan verilmiş” diyerek CHP ve HDP arasındaki özerklik projesinin geldiği noktaya dikkat çekti.