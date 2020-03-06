CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Şehitler Tepesi tepkisi: "15 Temmuz'da oturup kahve içersen..." 06.03.2020 16:35

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İdlib’de verilen 34 şehidin ardından henüz acı tazeyken iktidara gelme hayallerini araya sıkıştırıp ‘bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacak’ sözlerine tepki yağıyor. Konuyla ilgili A Haber’e özel açıklamalarda bulunan AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker "15 Temmuz işgalinde evinizde oturur, kahve içersiniz, o zaman şehitler tepesi boş kalır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacak" şeklindeki skandal sözlerine sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada eleştiri oklarının hedefinde olan Kılıçdaroğlu'na milletvekilleri de sert tepki gösterdi. AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve MHP Ordu milletvekili Cemal Enginyurt A HABER'e özel açıklamalar ile tepkilerini dile getirdiler.

"15 TEMMUZ İŞGALİNDE EVİNİZDE KAHVE İÇERSENİZ, O ZAMAN ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ KALIR"

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker: "15 Temmuz işgalinde evinizde oturur, kahve içersiniz, o zaman şehitler tepesi boş kalır. PKK,DHKP-C ve FETÖ terör örgütleri ile yapılan mücadeleler neticesinde başarımız olduğu için bu ülke şu an da huzur içerisindedir." dedi.

"MİLLET İRADESİNİ GÖRMEMEK..."

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: "Şehit ve şehitler tepesi ne anlama gelir, neyi ifade eder bunları bilmek gerekir. Daha sonra bunun üzerine yorum getirmek lazım. Bilmeyenler 'şehitler tepesi boş kalacak' diyorlar. Bu, millet iradesini zımnen görmemek ve vatan kavramını örtülü olarak hafife almaktır." ifadesinde bulundu.

"BU TÜRKİYE'Yİ BÖLMEKTEN GERİ DURMAM DEMEKTİR"

MHP Ordu milletvekili Cemal Enginyurt: "Şehitler tepesi boş kalacak demek PKK terör örgütüne karşı savaşılmayacak ve Türkiye'yi bölmekten geri durmam demektir." şeklinde konuştu.