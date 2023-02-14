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CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal için TBMM’de tören düzenlendi

CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal için TBMM’de tören düzenlendi
14.02.2023 13:21

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Son dakika haberi! 11 Şubat'ta hayatını kaybeden CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlendi. FETÖ 2010 yılında CHP ve Türk siyasetini dizayn için bir kaset darbesi yapmış Baykal'ın devrilmesinin ardından göreve Kılıçdaroğlu geçmişti. 2023 yılındaki seçimlerde aday olmak için hesaplar yapan Kemal Kılıçdaroğlu siyasi hesapları için geçtiğimiz aylarda CHP eski Genel Başkanı'nı evinde evinde ziyaret etmiş basına yansıyan fotoğrafta Baykal'ın yüz ifadesi dikkatleri çekmişti.

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