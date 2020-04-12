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Ceylan'ın kızı Melodi kimdir, kaç yaşında? İşte şarkıcı Ceylan'ın çocukları...

Şarkıcı Ceylan ve kızı Melodi. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Corona virüs nedeni ile evlerinden canlı yayına görüntülü bağlanan Ceylan ve kızı Melodi canlı yayında birlikte kısa bir düet yaptı. Sık sık yaptığı imaj değişikliği ile dikkat çeken şarkıcı Ceylan ve kızı Melodi arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. Ceylan'ın kızı Melodi kaç yaşında, kimdir?

12.04.2020 12:31 - Son Güncelleme: 12.04.2020 12:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





