Haberler Galeri Magazin Ceylan'ın kızı Melodi kimdir, kaç yaşında? İşte şarkıcı Ceylan'ın çocukları...

Ceylan'ın kızı Melodi kimdir, kaç yaşında? İşte şarkıcı Ceylan'ın çocukları...

Şarkıcı Ceylan ve kızı Melodi. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Corona virüs nedeni ile evlerinden canlı yayına görüntülü bağlanan Ceylan ve kızı Melodi canlı yayında birlikte kısa bir düet yaptı. Sık sık yaptığı imaj değişikliği ile dikkat çeken şarkıcı Ceylan ve kızı Melodi arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. Ceylan'ın kızı Melodi kaç yaşında, kimdir?

12.04.2020 12:31 - Son Güncelleme: 12.04.2020 12:51
Ceylan'ın kızı Melodi kimdir, kaç yaşında? İşte şarkıcı Ceylan'ın çocukları...

Şarkıcı Ceylan ve kızı Melodi, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına evinden canlı bağlandı. 45 yaşındaki iki çocuk annesi Ceylan'ın kızı Melodi'yi görenler şaşırdı. Genç bir kız olan Ceylan'ın kızı Melodi'nin yaşı ve kardeşi merak konusu oldu. İşte Ceylan'ın çocukları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ceylan'ın kızı Melodi kimdir, kaç yaşında? İşte şarkıcı Ceylan'ın çocukları...

DEFNE JOY FOSTER'IN OĞLU

Can Kılıç Solmaz

Ceylan'ın kızı Melodi kimdir, kaç yaşında? İşte şarkıcı Ceylan'ın çocukları...
Ceylan'ın kızı Melodi kimdir, kaç yaşında? İşte şarkıcı Ceylan'ın çocukları...
Ceylan'ın kızı Melodi kimdir, kaç yaşında? İşte şarkıcı Ceylan'ın çocukları...

ÜMİT ERDİM'İN KIZI

Ses Erdim

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Babil'in İlay'ı Birce Akalay canlı yayında hastalığını açıkladı! 'Karantina süreci benim için çok zor'
Babil'in İlay'ı Birce Akalay canlı yayında hastalığını açıkladı! 'Karantina süreci benim için çok zor'