Çevreciler İSKİ'nin katliamına sessiz kaldı! Vatandaşlar isyan etti: Biz bu sudan tarımsal üretim yapmaya çalışıyoruz

Son dakika haberi! Hükümete yönelik eleştiride sınır tanımayan çevre örgütleri, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su İdaresi İSKİ’nin, Marmara denizine kimyasal atık boşaltmasına sessiz kaldı. Kimisi “Haberim yok” dedi kimisi telefona çıkmadı. Vatandaşlar, İSKİ'nin Marmara Denizi'ne kimyasal atık bırakmasına tepki gösterdi. Ürettikleri ürünlerin İstanbul'a gittiğine dikkat çeken Ahmet Niyazi Akçalık, "Biz bu sudan tarımsal üretim yapmaya çalışıyoruz ve bu su ile yapılan üretim ürünler marul, soğan, salatalık, İstanbulluların sofrasına gidiyor maalesef." dedi.