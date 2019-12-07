Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç neden 150 metre mesafedeki oteli seçti? 07.12.2019 12:54

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un Ordu'da kaldığı otel, 14 yıl önce bıçakladığı çocuğun iş yerine 150 metre mesafede olduğu ortaya çıktı. Geceyi geçirmek için tehdit ettiği resepsiyon görevlisi Deniz Aktaş, "Karnı açtı, ekmek arası bir şeyler verdim. 'Ekmeği yiyip çıkacağım' dedi. Gitmediğini fark edip, 'niye buradasın' dedim. Beni, 'seni öldürürüm' diyerek tehdit etti. 'Buranın hakimi de savcısı da benim' dedi. Otelde müşteriler vardı, olay büyümesin diye kalmasına izin verdik. O akşam beni de öldürebilirdi. Hala şoktayım" dedi. Peki bu bir tesadüf mü? A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan canlı yayında detayları anlattı.

Ordu'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un, cezaevinden firar ettiği günün gecesinde, resepsiyon görevlisini tehdit ederek kaldığı otelin, 14 yıl önce, 13 yaşındayken bıçaklayarak ağır yaraladığı Dinçer A.'nın (27) ailesine ait restorana 150 metre mesafede olduğu ortaya çıktı.





Saldırının ardından eğitim hayatını yarıda kesen Dinçer A.'nın da çalıştığı restorana, yürüme mesafesindeki otelin resepsiyon görevlisi Deniz Aktaş, o akşamı şöyle anlattı:

"Saat 19.50 sıralarında otele geldi. 'Amasya'dan geliyorum, yanımda kimliğim yok' dedi. Ben de kimliksiz kayıt yapamayacağımı söyledim. 'Karnım çok aç' dedi. Acıyarak, ekmek arası bir şeyler götürdüm. 'Ekmeği yiyip, çıkacağım' dedi. Gitmediğini fark edip, 'Niye buradasın?' diye sordum. Beni, 'Seni öldürürüm' diyerek, tehdit etti. 'Buranın hakimi de savcısı da benim' dedi. Ben de ona 'Sana insanlık yaptık, hayırdır ne oluyor?' dedim. 'Beni sabaha kadar idare edeceksin' dedi. Otelde müşteriler vardı, olay büyümesin diye kalmasına izin verdik. Polisi aramadım. Çok korkmuştum."