Cem Yılmaz, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ı bu sözlerle destekledi

Türkiye'nin çıkarını ilgilendiren meselelerde sessizliğe gömülüp mesele iktidarı eleştirmek olunca 'çevrecilik' bahanesiyle siyasi paylaşımlar yapan Cem Yılmaz yine siyasi bir çıkışla gündeme geldi. YouTube'da bir canlı yayına katılan Cem Yılmaz Terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş ve Gezi Parkı olayları ile 15 Temmuz darbe girişimi ile bağlantısı sebebiyle tutuklu olan Osman Kavala'ya destek çıktı. Yılmaz, "Evrensel standartlarda, bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum. " dedi. İşte Cem Yılmaz'ın o skandal açıklamaları... TIKLA-İZLE...