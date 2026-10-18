Ahmet Derin'in selde kaybolduğu görüntüler ortaya çıktı! "İçinde adam var" çığlıkları kamerada

Diyarbakır'da lezzetin sırrı ortaya çıktı: Sumak ekşili meftune ve duvaklı pilava 48 adres

Ümraniye'de ayrıldığı sevgilisinin minibüsüne saldırdı: Camları kırıp 38 bin lirayı çaldı

Ümraniye'de ayrıldığı sevgilisinin minibüsüne saldırdı: Camları kırıp 38 bin lirayı çaldı