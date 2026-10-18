İzmir'de pikap bisiklete çarptı: 65 yaşındaki Mehmet Avar olay yerinde hayatını kaybetti
İzmir'de Karayiğit mevkisinde meydana gelen kazada, A.M. (64) idaresindeki pikap, önünde aynı yönde ilerleyen Mehmet Avar'ın (65) kullandığı bisiklete çarptı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde Avar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Avar'ın cansız bedeni devlet hastanesi morguna kaldırılırken, pikap sürücüsü A.M. gözaltına alındı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber