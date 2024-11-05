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Caparov'a Togg hediyesi! | Son dakika haber videoları
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Caparov'a Togg hediyesi! | Son dakika haber videoları

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 13:19 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 13:19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a, "Pamukkale beyazı" rengindeki Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'da bulunan Erdoğan, Caparov ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a Togg hediye etti. (AA)

PAMUKKALE BEYAZI TOGG HEDİYE ETTİ
Görüşmelerin ve anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan, Caparov'a "Pamukkale beyazı" rengindeki Togg hediye etti.

Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a Togg hediye etti. (AA)

Sarayın bahçesinde bir süre otomobili inceleyen ve sohbet eden Erdoğan ile Caparov, daha sonra Togg önünde fotoğraf çektirdi.

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