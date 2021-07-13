Canan Kaftancıoğlu'nun "cezasını çeksin" dediği gözaltına alınan kardeşi hakkında flaş gelişme

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, 'Güveni kötüye kullanma' suçundan aranan ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde, gözaltına alınan kardeşi Candan Şahin polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği Fethiye Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kaftancıoğlu'nun kardeşine yönelik suçlamaların ayrıntıları ise belli oldu. Şahin'in yaklaşık 70 bin lira civarında işyerine ait tavuk sattığı ve parasını da şirkete devretmeyerek üzerine geçirdiği ortaya çıktı. Öte yandan partisindeki taciz ve tecavüzlere tek kelime etmeyen CHP'li Kaftancıoğlu jet hızıyla konuya ilişkin açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, yaptığı açıklamada, "Başkalarının güvenini kötüye kullanmamıştır diyemem" dedi.

Güveni kötüye kullanmak suçundan aranan Canan Kaftancıoğlunun kardeşi Candan Şahin dün Muğla Fethiye'de gözaltına alındı.









KARDEŞİM CANAN KAFTANCIOĞLU

Edinilen bilgiye göre, Fatsa 1.Asliye Ceza Mahkemesince Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanmak suçundan hakkında arama kaydı bulunan Ordu'da bir hastanede yönetici olduğu belirlenen Candan Şahin (41) dün Fethiye'de yakalandı. Şahıs ifadesinde İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi olduğunu söyledi.

SERBEST BIRAKILDI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, 'Güveni kötüye kullanma' suçundan aranan ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde, gözaltına alınan kardeşi Candan Şahin, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği Fethiye Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





EL TERMİNALİNİN ŞİFRESİNİ KIRMIŞ

Kaftancıoğlu'nun kardeşine yönelik suçlamaların ayrıntıları ise belli oldu. Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; Kaftancıoğlu'nun kardeşi Candan Şahin 2010 yılı Şubat ayında Ceceloğlu Pazarlama isimli bir firmada pazarlama elemanı olarak çalışmaya başladı. Candan Şahin, 2010 yılı Ağustos ayından itibaren her gün şirkete ait araçla Ordu İl merkezine giderek marketlere bir piliç firmasının ürünlerini sattı. Şahin'e teslim edilen mallar her gün el terminaline kaydediliyordu. Ancak şirket müdürü Mustafa C. tarafından yapılan kontrollerde Şahin'in el terminali cihazının şifresini kırarak, teslim edilen ürünlerin miktarında oynama yaptığı tespit edildi.

ÜRÜNLERİ DAĞITMAMIŞ, MAL SATMIŞ GİBİ GÖSTERMİŞ

Şirketin Muhasebe müdürü Yasemin T. ve Pazarlama müdürü Fahri Ş., Kaftancıoğlu'nun kardeşi Candan Şahin'in aracını takip ettiklerinde, günlük teslim edilen malları şirketin anlaşmalı olduğu marketlere dağıtmadığı, muhasebe kayıtlarını devrederken ürünleri dağıtmadığı müşterilere fatura düzenleyerek mal satmış gibi gösterdiği tespit edildi.

70 BİN LİRA ZARARA UĞRATTI

Yapılan incelemelerde Şahin'in yaklaşık 70 bin lira civarında işyerine ait tavuk sattığı ve parasını da şirkete devretmeyerek üzerine geçirdiği, olayın ortaya çıkması üzerine Şahin'in 30 Eylül 2010 tarihinden itibaren işyerine gitmediği kaydedildi.

YOLSUZLUĞU İTİRAF ETMİŞ

İddianamede şikayetçi şirket müdürü Mustafa C.'nin ifadesi de yer aldı. Mustafa C. ifadesinde, Candan Şahin'in kendisine yaptığı yolsuzluğu anlattığını, borcunun 30 bin liralık bölümü için vadesiz senet verdiğini ancak bu paranın zararını karşılamadığını anlattı. Sabah'ın haberine göre, hazırlanan iddianamede Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşinin "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçu kapsamında cezalandırılması talep edildi. Şahin'in gözaltına alınıp serbest kalmasına neden olan durumun Fatsa'da açılan davanın duruşmalarına katılmaması nedeniyle olduğu öğrenildi.







KAFTANCIOĞLU'NDAN REDDİ KARDEŞ

Öte yandan partisindeki taciz ve tecavüzlere tek kelime etmeyen CHP'li Kaftancıoğlu jet hızıyla konuya ilişkin açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, yaptığı açıklamada, "Başkalarının güvenini kötüye kullanmamıştır diyemem" dedi.

Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Basında yer alan C.Ş haberleri hakkında (Ağabeyim Can Şahin'le karıştırılmaması ricasıyla)



Kendisinin biyolojik olarak kardeşim olduğu doğrudur ancak annesinin babasının ve ailesinin yüzünü yere düşürdüğü andan itibaren ve iyi niyetle kendisine uzanan elleri de görmezden gelmesi üzerine kendisiyle çok çok uzun yıllardır hiçbir irtibatımız yoktur.





GÜVENİNİ KÖTÜYE KULLANMAMIŞTIR DİYEMEMENİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUM

Basında geçen olayla ilgili ise; ailesinin güvenini kötüye kullanmış birisi için, başkalarının güvenini kötüye kullanmamıştır diyememenin üzüntüsünü yaşıyorum. Hukuk karşısında işlemiş olduğu bir suç varsa eğer mutlaka cezasını çekecektir, çekmelidir."