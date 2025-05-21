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Çanakkale’de 1.5 tonluk boğa ’Fatih’ satışta! Fiyatı ikinci el otomobille yarışıyor!
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Çanakkale'de 1.5 tonluk boğa 'Fatih' satışta! Fiyatı ikinci el otomobille yarışıyor!

Giriş Tarihi: 21.05.2025 17:55:00

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde, Kurban Bayramı öncesi 1 ton 500 kilogram ağırlığındaki ‘Fatih’ isimli boğa 450 bin TL’ye satışa çıkarıldı. Boğanın fiyatı ikinci el otomobillerle yarışıyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde, Kurban Bayramı öncesinde dikkat çeken bir kurbanlık alıcısını bekliyor. Hasan Yavaş'a ait 'Fatih' isimli boğa, 1 ton 500 kilogram ağırlığıyla görenleri şaşırtıyor. Dev boğa, 450 bin TL'den satışa çıkarıldı.

Fiyatı İkinci El Otomobillerle Yarışıyor
Yarım milyona yaklaşan fiyatıyla dikkat çeken 3 yaşındaki simental cinsi boğa, bölgede satışa sunulan en büyük ve en pahalı kurbanlıklar arasında yer aldı. Boğanın fiyatı, piyasadaki birçok ikinci el otomobilin satış değeriyle yarışıyor.

40 Yıllık Tecrübenin Eseri
Baba mesleği olan büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini sürdüren 56 yaşındaki Hasan Yavaş, yaklaşık 40 yıldır Çanakkale'de hayvancılıkla uğraşıyor. Kurban Bayramı öncesi özenle hazırladığı hayvanları satışa çıkardığını belirten Yavaş, "Bu yıl kurbanlıklara daha fazla özen gösterdik. 'Fatih' ismini verdiğimiz boğamız, sürünün en büyüğü" dedi.

Her Bütçeye Uygun Kurbanlıklar da Var
Sadece büyük boğalar değil, farklı bütçelere hitap eden büyükbaş hayvanlar da satışa sunulmuş durumda. Hasan Yavaş, "Her bütçeye uygun hayvanımız var. Ama 'Fatih' sürünün gözdesi. Tahminen 1.5-1.6 ton arasında geliyor. 450 bin TL'den satışa sunduk" diye konuştu.

Özel Beslenme Programı Uygulanıyor
Yavaş, hayvanların beslenmesinde doğal ürünler kullandıklarını belirtti. "Hayvanlarımıza buğday, arpa, mısır, saman, yonca ve fabrika yemi veriyoruz. Bu sayede hem sağlıklı hem de iri kurbanlıklar yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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