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Çalıntı motosikletle silahlı saldırıya hazırlanan 2 şahıs yakalandı
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Çalıntı motosikletle silahlı saldırıya hazırlanan 2 şahıs yakalandı

Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024, 17:47 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2024, 17:51

İstanbul Esenyurt’ta çalıntı motosiklet ile silahlı saldırı hazırlığında bulunan 2 şahıs, polis uygulamasında yakalandı. Çok sayıda suç kaydı bulunan şahısların üzerinden ise maske ve silah çıktı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koza Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yapılan uygulamada şüphe üzerine seyir halindeki motosiklet durdurdu. Plaka sorgusunda motosikletin Zeytinburnu'ndan çalındığı belirlenirken, 2 şüpheliye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Sorgulamasında şüpheli Berkay U.(23)'nun 18 ayrı suçtan, Özgür A.(23)'nın ise 2 ayrı suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Polislerin, aramalarında ise şahısların üzerinden 2 adet silah, 2 adet maske ve çok sayıda mermi ele geçirildi. İddiaya göre şahıslar ifadesinde bir işyerini kurşunlamak üzere harekete geçtiğini itiraf etti.
Gözaltına alınan 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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