Çalıntı motosikletle silahlı saldırıya hazırlanan 2 şahıs yakalandı

Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024, 17:47 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2024, 17:51

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koza Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yapılan uygulamada şüphe üzerine seyir halindeki motosiklet durdurdu. Plaka sorgusunda motosikletin Zeytinburnu'ndan çalındığı belirlenirken, 2 şüpheliye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Sorgulamasında şüpheli Berkay U.(23)'nun 18 ayrı suçtan, Özgür A.(23)'nın ise 2 ayrı suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Polislerin, aramalarında ise şahısların üzerinden 2 adet silah, 2 adet maske ve çok sayıda mermi ele geçirildi. İddiaya göre şahıslar ifadesinde bir işyerini kurşunlamak üzere harekete geçtiğini itiraf etti.

Gözaltına alınan 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.