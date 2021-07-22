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Caddebostan Sahili'nde aşırı hızlı lüks otomobiliyle kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı

Caddebostan Sahili'nde aşırı hızlı lüks otomobiliyle kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı
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Sık sık kazalar yaşanan Kadıköy Caddebostan Sahili'nde aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına alana savruldu. Kaza yapan sürücü olay yerinden kaçarken, lüks otomobilde hasar meydana geldi. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.


Kaza, saat 04.30 sıralarında Kadıköy Suadiye Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı, Maltepe istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 YTN 07 plakalı otomobil, aşırı hızlı olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.


Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan otomobil çimenlik alanda durabildi.


Otomobilden çıkan sürücü olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.


Kazada hasar gören otomobil, bulunduğu yerden çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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