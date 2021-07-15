Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi! Müge Anlı videolu paylaştı! Konya İsmil'de işlenen çifte cinayette sır perdesi aralanıyor. Cinayeti çözmesi için kurulan özel ekip olayla bağlantısı bulunduğunu düşündükleri 24 kişi gözaltına almıştı. Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı ve ekibi olayın peşini bırakmıyor. Anlı sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla canlı ekranda tırnaklarını yiyen ve adı aşk iddialarına karışan Mehmet Ali Dayanır'ın elleri kelepçeli videosunu paylaştı. İşte Metin ve Necla Büyükşen cinayetine dair gelen son görüntüler...