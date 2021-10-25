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Büyükelçiliklerden geri adım! Açıklamalar olumlu karşılandı! Uzman isimler gelişmeyi A Haber canlı yayınında değerlendirdi

Büyükelçiliklerden geri adım! Açıklamalar olumlu karşılandı! Uzman isimler gelişmeyi A Haber canlı yayınında değerlendirdi
25.10.2021 17:25
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Son dakika haberine göre Osman Kavala konusundaki skandal bildiriye imza atan ABD Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet ettiklerini duyurdu. ABD'nin ardından Kanada Büyükelçiliği de açıklama yaparak Viyana Sözleşmesi'ne vurgu yaptı ve "Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." ifadelerini kullandı. ABD ve Kanada'nın ardından açıklama yapan diğer büyükelçiliklerden de geri adım geldi. Cumhurbaşkanlığı kaynakları ABD ve diğer büyükelçiliklerden gelen özür paylaşımlarının Başkan Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını bildirdi. Son gelişmeleri Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri A Haber canlı yayınında değerlendirdiler...

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