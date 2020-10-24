Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağının pilotu Beytullah Nart hayatını kaybetti!

Son dakika haberleri... İstanbul Büyükçekmece'deki Hezarfen Havaalanı'ndan kalkış yapan eğitim uçağı bir süre sonra boş bir araziye düşmüştü. Gelen son dakika haberine göre, kazada yalnız uçuş yapan ve yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılan pilot Beytullah Nart hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükçekmece'deki Hezarfen Havaalanı'ndan kalkış yapan Ayjet Uçuş Okulu'na ait eğitim uçağı boş araziye düşmüştü. Kazada yalnız uçuş yapan Özyeğin Üniversitesi Pilotaj Bölümü öğrencisi Beytullah Nart ağır yaralı olarak kurtulmuş ve hastaneye kaldırımıştı. Pilotaj öğrencisi Beytullah Nart hayatını kaybettiği öğrenildi.

SON DAKİKA DÜŞEN UÇAKTAN YARALI KURTULAN PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Düşen uçakta ilk dakikalarda edinilen görüntülerde sağ olduğu ve boyunlukla kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı görülen Lisans öğrencisi Beytullah Nart'ın durumu daha sonra ağırlaşmıştı. Yaralı Pilot bugün hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

Dün gelen son dakika haberinde İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan bir eğitim uçağı Büyükçekmece Gölü kıyısında düştü. Kaza bir kişi yaralandı. Yaralı pilot Beytullah Nart'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. İstanbul Valiliği, kazanın nedeninin motor arızası olduğunu açıkladı. Görgü tanıkları uçağın düşmesinin ardından patlama ya da yangın olmadığını söyledi. Kazayı görenlerden Mehmet Mert, ''Manevra yapmasaydı TEM'e düşecekti'' dedi. Bu arada düşen uçak ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Uçağın pilotu pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart'ın kalkıştan kısa bir süre sonra kule ile iletişime geçerek, acil iniş izni istediği ortaya çıktı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN DÜŞEN UÇAKLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Valiliği dün yaşanan kazayla ilgili bir açıklama yaptı. Valiliğin yaptığı açıklamada "İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından bugün saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, alınan ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05'te havalimanı yakınlarında düşmüştür. Olay yerine hemen güvenlik, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilerek, uçağın pilotaj lisans öğrencisi (B.N) yaralı olarak kurtarılmıştır. Olay yerine tekerlekli araçlarla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle ambulans helikopter sevk edilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Büyükçekmece'de Cumhuriyet Başsavcılığı da eğitim uçağının düşmesi üzerine soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı doğrultusunda kolluk görevlilerince inceleme ve gerekli tespitlerin yapıldığı belirtildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinden küçük bir eğitim uçağının düştüğü bilgisini aldığını aktardı.

Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'nın kurucularından biri olduğunu ve helikopterle uçuş yapabildiğini ifade eden Akgün, "Benim teknik bilgim uçağın düşüş şeklini açıklamaya yeterli değil. Ama havacılıkta bir şey vardır, bu tip uçaklarda bir arıza görülürse hiç yön değiştirmeden, 'Alana döneyim.' düşüncesine kapılmadan ilk gördüğünüz tarlaya ineceksiniz. Bu usuldür. Manevra esnasında düştüğü söylenebiliyor ama bunu teknik ekiplerin incelemesinden sonra anlaşılacak." dedi.

"İLK DEFA ŞAHİT OLUYORUM"

Akgün, bu tür kazaların tekrarlanmaması için kazanın nedeninin anlaşılması gerektiğini dile getirerek, "Biz 1996-1997'den beri Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı ile iç içeyiz. Ben de buradan uçuşlar yapıyorum. Burada çok güzel eğitimler verildiğini de biliyorum. Bu tip kazalar inşallah yaşanmaz, ben ilk defa şahit oluyorum." diye konuştu. Hasan Akgün, uçağın yeni jenerasyon bir uçak olduğunu sözlerine ekledi.

PİLOT ARIZAYI GÖRÜP İZİN İSTEMİŞ

Öte yandan düşen uçak ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Uçağın pilotu lisans öğrencisi Beytullah Nart'ın havalandıktan kısa bir süre sonra kule ile iletişime geçerek motor arızasını bildirdiği öğrenildi. Nart'ın sorunun devam etmesi üzerine acil iniş için izin istediği, bunun üzerine kule yetkilileri tarafından en yakın boş alanın tarif edildiği öğrenildi.