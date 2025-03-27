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Büyük Çamlıca Camii’nde Kadir Gecesi eda edildi!
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Büyük Çamlıca Camii'nde Kadir Gecesi eda edildi!

Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 01:19 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2025 01:22

İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii'ne akın eden vatandaşlar Kadir Gecesi'ni dualarla idrak etti. Yatsı ezanından önce Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Her yaştan vatandaşın geldiği Büyük Çamlıca Camii'nde dualara hep beraber 'amin' denildi.

İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii'ne akın eden vatandaşlar Kadir Gecesi'ni dualarla idrak etti.

Kadir Gecesi ülkenin dört bir yanında coşku ve huşu içinde idrak edilirken, İstanbul'da da sembol noktalardan biri olan Büyük Çamlıca Camii cemaatle doldu taştı. Akşam ezanından önce camiye akın eden vatandaşlar, iftarlarını yaptıktan sonra camiye girdi. Yatsı ezanından önce Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Her yaştan vatandaşın geldiği Büyük Çamlıca Camii'nde dualara hep beraber 'amin' denildi.

Ezanının okunmasının ardından yatsı ve teravih namazı kılındı. Öte yandan, caminin giriş ve çıkışlarında yoğunluk oluştu. Caminin dijital mahyalarında Kadir Gecesi ile ilgili mesajlar yer aldı.

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