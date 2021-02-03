Burun estetiği sonrası hayatını kaybeden Leyla Sönmez'in arkadaşına yolladığı sesli mesajlar ortaya çıktı! Yürek burkan sözler

Burun ameliyatı sonrası fenalaşıp hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Leyla Sönmez hakkında kahreden detaylar ortaya çıktı. Leyla Sönmez’in ameliyat sonrası hastane odasında kaldığı süreçte arkadaşına cep telefonu üzerinden yolladığı sesli mesajlar yürek burktu. Sönmez, yolladığı mesajlarda arkadaşına durumunun iyi olmadığını vurgulayarak, “Gece boyunca hiç uyumadım. Çok rahatsızdım hatta birkaç defa bayıldım. Ağzımdan, burnumdan kan geliyor baya. Sanırım tekrar ameliyat olabilirmişim. Kalbimde sorun varmış. O yüzden ellerimde ve ayaklarımda morluklar oluşuyormuş. Kan dolaşımım sıkıntılı. Yüzüm kaskatı kesilmiş durumda" ifadelerini kullandığı görüldü. Kızının ölümünün 2’nci yıl dönümünde mezarı başında konuşan Fener Sönmez, “Kızım düğünü için hazırlanıyordu. Bir sevdiği vardı. Çeyizleri, her şeyi tamamdı ama olmadı" dedi.