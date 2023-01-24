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Bursa'daki çöp evde bulunmuştu! İşte Cem Muhammet'in son hali

Bursa'daki çöp evde bulunmuştu! İşte Cem Muhammet'in son hali
24.01.2023 13:34

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Türkiye günlerce Bursa'daki çöp evde bulunan Cem Muhammet'i konuşmuştu. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da çöp evde uygunsuz koşullarda yaşarken bulunduktan sonra AÜ Hastanesi'nde tedavi edilen Cem Muhammet A.'yı (9), devlet koruması altında kaldığı Antalya Çocuk Evleri Sitesi'nde ziyaret etti, satranç oynadı. İşte Cem Muhammet'in son hali

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Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da uygunsuz koşullarda bir evde bulunarak koruma altına alınan Cem Muhammet A.'yı (9) ziyaret etti, satranç oynadı.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da uygunsuz koşullarda yaşadığı evden kurtarıldıktan sonra AÜ Hastanesi'nde tedavi edilen ve sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Cem Muhammet A.'yı, kaldığı çocuk evinde ziyaret etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın korumasında çocuk evinde yasamaya başlayan Cem Muhammet'i daha önce de ziyaret eden Rektör Özkan, "Cem Muhammet, devletimizin kanatları altında. Eğitime başladı, birlikte kaldığı evdeki arkadaşlarıyla devletimizin sağladığı imkanlarla yaşamını sürdürüyor. Hastanemize geldiğinde 17 kiloydu. Şimdi 31 kiloya çıkmış. Sağlığı ve neşesi yerinde. Arkadaşlarıyla güzel bir aile ve devlet şefkati içerisinde yaşamını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

KİTAP İSTEDİ
Birinci sınıfta eğitim gören Cem Muhammet A.'nın kitap okumayı ve satranç oynamayı sevdiğini anlatan Rektör Özlenen Özkan, "Cem Muhammet'i ziyaret etmekten ve onun iyi olduğunu görmekten dolayı çok mutluyum. Arkadaşlarıyla ilişkileri çok güzel. Kitap okuyor, çizgi film izliyor, arkadaşlarıyla futbol oynuyor. Satranç oynuyor. Hatta birlikte satranç oynadık. Çok güzel kendisini geliştiriyor. Derslerine çalışıyor. Onun hayata bağlanmasında emeği geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere, öğretmenlerine ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

'KORUYUCU AİLE OLUN' ÇAĞRISI
Evde bulunan diğer çocuklarla da sohbet eden Rektör Özkan, kendilerini Akdeniz Üniversitesi'nde ağırlamaktan ve ilgi duydukları alanları onlara göstermekten mutluluk duyacaklarını belirtti. Devlet korumasında çocukların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Rektör Özlenen Özkan, ancak çocukların aile ortamında büyümesi için koruyucu aile sisteminin yaygınlaşması gerektiğini belirterek, bu konuda ailelere gönüllülük çağrısı yaptı.
Ziyarete eşlik eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Halil Atik de koruyucu ailelik konusunda başvuru halinde gereken desteğin sağlandığını, çok sayıda çocuğun koruyucu ailelerini beklediğini belirterek, Rektör Özkan'a ilgisi için teşekkür etti.

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