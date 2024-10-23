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Bursa'da depo baskını: 4 ton sahte içki ele geçirildi
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Bursa'da depo baskını: 4 ton sahte içki ele geçirildi

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024, 13:19 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2024, 13:19

Bursa Mudanya'da depoya yapılan baskında 4 ton sahte içki ele geçirildi. Sahte içkileri üretip, piyasaya süren S.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı. İçkilere imha edilmek üzere el konuldu.

Bursa'da bir depoya yapılan baskında 4 ton sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkollü içki üretiminin, ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Mudanya ilçesindeki bir depoda üretilen sahte içkilerin piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı.

Bursa'da 4 ton sahte içki ele geçirildi (DHA)

S.Ö. isimli şüphelinin, fermantasyon yöntemiyle sahte içki üretimi yaptığı ve bu içkileri el altından piyasaya sürerek, haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Sahte içikler imha edilecek (Fotoğraf: DHA)

Depoya yapılan baskında, 4 ton sahte alkollü içki ele geçirildi.

Sahte içki operasyonu (DHA)

İçkilere imha edilmek üzere el konulurken, şüpheli gözaltına alındı.

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