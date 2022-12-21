Haberler Haber Videoları Bursa Osmangazi'de tarihi binada yangın! Mahsur kalan kadın kurtarıldı

Bursa Osmangazi'de tarihi binada yangın! Mahsur kalan kadın kurtarıldı

Bursa Osmangazi'de tarihi binada yangın! Mahsur kalan kadın kurtarıldı
21.12.2022 09:33

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:22
Feci kaza kamerada
Haber 01:24
Jandarma'dan yılbaşı öncesi...
Haber 01:29
İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı...
Haber 02:57
Milli Savunma Bakanı Hulusi...
Haber 02:25
İBB'ye kayyum atanacak mı?...
Haber 01:53
Deniz ulaşımına fırtına...
Haber 01:58
İstanbul’a kar geliyor!...
Haber 06:08
Savcı Sayan'dan bomba iddia:...
Haber 00:49
Akşener'in danışmanından HDP...
Haber 00:36
Ege'de tehlikeli provokasyon:...
Haber 42:20
Başkan Erdoğan, Mardin'de...
Haber 01:12
İlaçta sorun çözülüyor:...

Bursa'da 4 katlı tarihi binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kullanılmayan binanın 2'nci katında yaşayan evsiz Pınar A. (38) ise mahsur kaldığı dumanların arasından ekiplerce kurtarıldı.

Haber Videoları

Yangın, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi, Kayabaşı Sokak'taki 4 katlı tarihi binada çıktı. İddiaya göre, kimsenin yaşamadığı binadan duman yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevredekiler ise binada evsiz bir kadının olabileceğini söyledi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasını yoğunlaştırdığı 2'nci katta dumanların arasında bir kadının olduğu tespit edildi.

Dumanların arasında kalan kadın, merdivenli itfaiye aracı ile 2'nci katın penceresinden girilip, kurtarıldı. Evsiz olduğu öğrenilen Pınar A. isimli kadının 4 katlı tarihi binanın 2'nci katında yaşadığı öğrenildi.

Dumandan etkilenen Pınar A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

SON DAKİKA