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Bursa FUHUŞ haberi! Referanslı fuhuş çetesi operasyonu! Katalogda yer alan 14 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı

Bursa FUHUŞ haberi! Referanslı fuhuş çetesi operasyonu! Katalogda yer alan 14 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı
29.06.2022 13:14

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Son dakika haberleri...  Bursa'da kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen şüpheliler takibe alındı. eknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda biri Kocaeli'de 10 şüpheli yakalandı. Çetenin referansla müşterilerini artırdığı ve gönderilen katalog üzerinden anlaştıkları tespit edildi. İşte detaylar...

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Bursa merkezli 2 ilde kadınlara zorla fuhuş yaptıran kataloglu fuhuş çetesine yönelik operasyon düzenlendi.

FUHUŞ ÇETESİ REFERANSLA MÜŞTERİ ARTIRDI
Çetenin referansla müşterilerini artırdığı ve gönderilen katalog üzerinden anlaştıkları tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından aralarında yurt dışından getirilenlerin de olduğu kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteyi tespit etti.

10 GÖZALTI
Harekete geçen ekipler, dün sabah Bursa'da 9, Kocaeli'de ise 1 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 4'ü aynı aileden 10 şüpheli gözaltına alındı.

14 KADIN KURTARILDI
Şüphelilerin ev ve üst aralamalarında 14 adet cep telefonu, 15 adet sim kart, fuhuştan elde edildiği tespit edilen 32 bin lira, 51 dolar, 20 euro ve 27 bin Özbekistan Somu ele geçirildi.

Çetenin referansla müşterilerini arttırdığı ve gönderilen katalog üzerinden anlaştıkları belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Operasyonda ayrıca 14 yabancı uyruklu kadın da kurtarıldı. Fuhşa sürüklenen kadınlar, İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

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