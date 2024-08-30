Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024, 11:03 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024, 11:03

Burdur'da dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası, Antalya-Burdur karayolunda adeta can pazarına dönüştü. Saat 17.00 sularında, Berberoğlu Un Fabrikası yakınlarında meydana gelen kazada, Ahmet S. (53) yönetimindeki 15 AAT 779 plakalı kamyonet, aynı yönde seyreden Faruk B. (48) yönetimindeki 15 DJ 163 plakalı mıcır yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kaza Yerine Ekipler Sevk Edildi

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet büyük hasar alırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Kazada, kamyonet sürücüsü Ahmet S. ve yanında bulunan Resul Erdoğan (29) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Resul Erdoğan Hayatını Kaybetti

Ne yazık ki, tüm müdahalelere rağmen Resul Erdoğan hastanede hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Ahmet S.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya karışan kamyon sürücüsü Faruk B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.