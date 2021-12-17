Boşanmak isteyen eşini defalarca bıçaklayan sanığa hapis cezası

Bayrampaşa’da kendisinden boşanmak isteyen eşini sokak ortasında defalarca bıçaklayan sanık Okan Taş, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Bayrampaşa’da şiddet gördüğü gerekçesiyle kendisinden ayrılmak isteyen eşi Aleyna Tülay Taş'ı 2 Nisan tarihinde, sokak ortasında defalarca bıçaklayan sanık Okan Taş’ın 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Okan Taş ile tarafların avukatları hazır bulundu. Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan tutuklu sanık Okan Taş, beraat ve tahliyeye ilişkin taleplerini dile getirdi. Mahkeme heyeti, sanık Okan Taş’ı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 16 yıl hapse mahkum etti. Sanığı cezasında indirim uygulayarak 13 yıl 4 ay hapse çarptıran mahkeme, tutukluluk halinin devamına hükmetti. İddianameden İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosunca hazırlanan iddianamede, şüphelinin, müştekinin arkasından gelerek, elindeki 12 santimetre uzunluğundaki bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı kaydedildi. İddianamede, şüphelinin ‘eşini kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapse mahkum edilmesi talep edildi.