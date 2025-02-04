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Boksörden acımasızca yumruk yiyen temizlikçi ATV ekranlarına konuştu: Bir haftadır sıvıdan başka bir şey yiyemiyorum
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Boksörden acımasızca yumruk yiyen temizlikçi ATV ekranlarına konuştu: "Bir haftadır sıvıdan başka bir şey yiyemiyorum"

Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 20:05 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2025 20:05

22 Ocak'ta saat 18.45 sıralarında İstanbul Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi’ndeki bir camide dehşet bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dönem Dünya Kick Boks Şampiyonu olan boksör Yavuz Özden, caminin tuvaletine girdi. Özden burada iddiaya göre engelli tuvaletinin kapısını tekmeleyerek içeride birinin olup olmadığını kontrol etti. Bir kişinin haber vermesi üzerine temizlik görevlisi olan evli ve 1 çocuk babası Osman Amaç, madde bağımlısının kapıyı tekmelediğini düşünerek tuvalete geldi. Buradan Özden’i uyaran Amaç ardından namaz kılmak için camiye girdi. Talihsiz adam ATV ekranlarına açıklamalarda bulundu.

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