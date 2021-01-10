Boğaziçi Üniversitesi'nde Alevi vatandaşlarımızın müziğiyle kalkışma provası

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı azınlık ve marjinal öğrenciler tarafından yapılan narsist ve içi boş söylemlerle bezenmiş şiddet içerikli protestolara halk itibar etmeyince müziği simgeleştirmek istediler. Alevi vatandaşlarımızın ezgilerinin kullanıldığı klipte sapkın Lutilerin (LGBT) sözde bayrağı kullanıldı. Sözlerindeyse terör örgütleri ve CHP'nin propagandası yer aldı. Söz konusu kliple bölücü plan bir kez daha afişe oldu.

Boğaziçi Rektörü Melih Bulu'ya yönelik protestolar vahim bir hal almaya başladı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan başarılı akademisyen Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı bölücü tepkiler devam ediyor.

Marjinal, ateist, laik, Kemalist ve PKK'lı unsurların protestoları toplumca tepki çekmiş ve kabul görmemişti. Bu gruplar üniversitenin Güney Kapısı'nda polise katil deyip DHKP-C marşları okumuştu.

ALEVİ VATANDAŞLARIMIZI KULLANMAK İSTİYORLAR

Marjinal bir grup öğrenci Halk Ozanı Mahzuni Şerif'in 'Yuh Yuh' şarkısını Prof. Dr. Melih Bulu'ya tepkiyi kitlesel bir seviyeye çıkarmak için kullandı.

CHP ve PKK medyası, şarkıyı öğrencilerin uyarladığını ve klibini çektiğini iddia ederken, Alevi vatandaşlarımızın ezgilerini kirli provokasyonlarına alet edenlerin kimin fikri olduğu hakkında net bri bilgi yok.

KLİPTEKİ BAYRAKLAR HANGİ ÜLKEYE AİT?

Çekilen ilkel klipte gösterilen sapkın Lutilerin (LGBT) bayraklarıysa dikkat çekti.

SÖZLERİ FETÖ, PKK VE CHP'NİN PROPAGANDASINI İÇERİYOR

Azınlık vatandaşlarımızın müziğini kullanarak bölücülük yapanların uyarladığı tehlikeli sözler şöyle;

''Okulumun kapısına

Yuh kelepçe vuranlara

Sen rektör değilsin, seni seçmedik

Atanmış kayyuma biat etmedik

Hayır dedik olmaz, kabul etmedik

Buna rağmen koltuğunda kaldın ise yuh

Yuh soyanlara soyup kaçıp doyanlara''