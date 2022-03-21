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Boğaziçi Üniversitesi eylemleri davasında arbede! CHP'li Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır güvenlik görevlilerine saldırdı

Boğaziçi Üniversitesi eylemleri davasında arbede! CHP'li Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır güvenlik görevlilerine saldırdı
21.03.2022 16:47

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Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler sırasında, Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıktığı ve bir güvenlik görevlisinin boynunu sıktığı iddiasıyla 14 sanığın yargılandığı davada arbede çıktı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, güvenlik görevlilerinin üzerine yürüdü, itekledi. CHP'li vekillerin güvenlik görevlilerine saldırdığı anlar kameraya böyle yansıdı. CHP milletvekillerinin körüklediği olayda hakim ile savcı duruşma salonunu terk etti. Bunun üzerine duruşmaya ara verildi.

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