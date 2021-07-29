Bodrum'da yangın! Güvercinlikte ünlü 2 otelde tahliye başladı

Muğla’nın turistik ilçesi Bodrum’daki yangın, saat 14:30 sıralarında Güvercinlik köyü yakınlarındaki Kuyucak mevkiinde bulunan ormanlık alanda başladı. Rüzgarın etkisi hızla büyüyen yangın, turistik otellerin bulunduğu bölgeye yöneldi. Alevlerin tehdit ettiği Titanic ve Lujo otelleri boşaltıldı. Lujo Oteli’ndeki konuklar, teknelerle tahliye edildi.

Güvercinlik Köyü eski muhtarı turizmci Mehmet Gereme, yaptığı açıklamada; "Orman yangını Kuyucak mevkiindeki turistik otellerin bulunduğu yerde başladı. Şu anda oteller ve Kuyucak'taki evlere doğru gidiyor. Bölgedeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına yardıma gitmeye başladı" dedi.

Yangına, altı arazöz desteğinde Muğla Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri, Orman Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşların müdahale ettiği belirtildi. İlk gelen bilgilere göre; henüz kontrol altına alınamayan yangında 5 hektarlık alan kül oldu.