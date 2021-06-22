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SON DAKİKA: Muğla Datça açıklarında 5,3 şiddetinde deprem meydana geldi

SON DAKİKA: Muğla Datça açıklarında 5,3 şiddetinde deprem meydana geldi
22.06.2021 01:31
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AFAD, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 01.14'te 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) derlenen verilere göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 01.14'te 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 11.40 km derinliğinde gerçekleşti.

İşte deprem dair tüm detaylar;

Büyüklük : 5.3 (Mw)


Yer : Ege Denizi, 41.77 km. Datça (Mugla)

Tarih-Saat : 22.06.2021, 01:14:15 TSİ

Enlem : 36.3818 N

Boylam : 27.0863 E

Derinlik : 11.40 km

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