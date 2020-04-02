'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası için toplanan bağış miktarı belli oldu

Başkan Erdoğan liderliğinde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasında toplanan toplam bağış miktarı açıklandı. Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımızın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem“ çağrısıyla başlattığı milli dayanışma kampanyamızda şimdiye kadar 552.529.912₺ toplandı" ifadelerini kullandı.
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası için toplanan bağış miktarı belli oldu02.04.2020 00:11
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