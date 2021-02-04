Haberler Video Haber Videoları Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin annesini görenler 'Bu nasıl iş' diyor inanamıyor! Annesi kızından genç

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin annesini görenler 'Bu nasıl iş' diyor inanamıyor! Annesi kızından genç

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin annesini görenler 'Bu nasıl iş' diyor inanamıyor! Annesi kızından genç
04.02.2021 13:43
Ana Sayfa 00:50
Yok böyle görgüsüzlük! Lil Uzi...
Ana Sayfa 01:09
TikTok'ta akılalmaz görüntü!
Ana Sayfa 02:59
Bayram Şenocak'tan CHP'li...
Ana Sayfa 01:10
Mesele rektör değil hükümet!...
Ana Sayfa 01:38
Son dakika: CHP lideri...
Ana Sayfa 00:34
CHP yandaşı Halk TV'den...
Ana Sayfa 00:50
Selena'nın saç baş yolduran...
Ana Sayfa 00:59
Adana’da kaçakçılık...
Ana Sayfa 01:22
Adana'da hareketli gece! Onlar...
Ana Sayfa 01:48
Bayrampaşa'da korkutan yangın
Ana Sayfa 01:23
Boğaziçi 'ndeki olaylarda 30...
Ana Sayfa 00:23
Özge Yağız'ın güzelliğine...

Kadrosunda Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Bülent Polat, Nazan Kesal, Esra Dermancıoğlu gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Selin Yeninci. 32 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Son dönemde geçirdiği burun estetiği ile aranan ve her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Yeninci'nin annesini görenler şaştı kaldı. Selin Yeninci ve annesinin fotoğrafıını görenler 'Anasına bak kızını al', 'Benzerliğin bu kadarına pes' yorumlarında bulundu. Öte yandan Selin Yeninci'nin annesinin bir estetik ve güzellik uzmanı olduğunu hatırlatmak gerek.


Haber Videoları