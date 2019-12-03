Bir yıl bozulmayan elma üretilip satışa sunuldu! Marketlerdeki meyvelerde büyük tehlike: Parafin 03.12.2019 10:50

Amerika'da buzdolabında bir yıla kadar bozulmadan muhafaza edilebileceği iddia edilen yeni bir elma çeşidi satışa sunuldu. Tezgahlarda gördüğümüz ışıl ışıl, özenle dizilmiş meyveler ağızları sulandırıyor değil mi? Ama bu görüntü size oynanan bir oyun. Çünkü bu ışıl ışık meyveler sağlığınızı ciddi manada tehdit ediyor. Bu tehdidin adı mumlama. Parafin kullanılarak yapılan bu işlem, gıda üreticileri tarafından sıkça kullanılan bir yöntem. Peki mumlanan meyve nasıl anlaşılır? Gelin bu önerilere kulak verin, sağlığınızdan olmayın. Onkolog Dr. Yavuz Dizdar A haber canlı yayınına katılarak konuya dair bilgilendirici açıklamalarda bulundu.

ABD'de buzdolabında bir yıla kadar bozulmadan muhafaza edilebileceği iddia edilen yeni bir elma çeşidi satışa sunuldu.

"Kozmik Kütür" adı verilen melez elma, ilk kez 1997'de Washington Devlet Üniversitesinde geliştirilmeye başlandı.

"Sert, kütür ve sulu" olarak tarif edilen elmanın piyasaya sürülmesi, 10 milyon dolara mal oldu.

Kırmızı elmaya, üzerindeki açık sarı beneklerin uzak yıldızlara benzetilmesi nedeniyle "Kozmik Kütür" adı verildiği ifade edildi.

Ağaçların ürün vermesinin 3 yıl sürdüğü belirtilirken, Washington Devlet Üniversitesi'nin yürüttüğü yetiştirme programının yöneticilerinden Kate Evans, buzdolabında 10 ila 12 aya kadar tadı bozulmadan muhafaza edilebileceğini söyledi.

Washington'da 12 milyondan fazla "Kozmik Kütür" ağacının dikildiği, katı lisans sisteminin, ABD'nin başka bölgelerinde çiftçilerin bu elmaları yetiştirmesine izin vermediği kaydedildi.

Mumlama, havayla temas edince renk ve doku bozulması yaşayan meyve ve sebzeleri korumak için gıda üreticileri tarafından sıkça kullanılan bir yöntem. Peki bu yöntem sağlımızı tehdit ediyor mu? Elbette ediyor ve çok dikkatli olmamız gerekiyor...

HİÇBİRİ PAMUK PRENSES'İN ELMASI DEĞİL

Yediğimiz meyve ve sebzeler hasat edildikten sonra da yaşamaya devam eder. Mumlama, havayla temas sonucunda oluşan doku ve renk bozulmalarını önlemek için yapılır. Mumlanan ürünün gözenekleri kapandığı için havayla teması kesilir. Buraya kadar her şey normal görünse de tartışma mumun içinde bulunan maddelerin etrafında şekilleniyor. Büyük gıda firmaları kullandıkları mumlama malzemesinin yenilebilir nitelikte olduğunu söylüyor. Yenilebilir mumun ana malzemesi Brezilya'da yetişen caroboa ağacının reçinesi. Ancak iş merdiven altı işletmelere gelince zararlı kimyasallara denk gelme ihtimali artıyor.

ZEKA GERİLİĞİNE NEDEN OLUYOR

Özellikle elmaların mumlanmasında kullanılan kloropirifos maddesi küçük yaştaki, yani gelişim çağındaki çocukların üzerinde zeka geriliğine yol açıyor. Kendilerinden daha büyük yaştaki çocuklara veya yetişkinlere oranla bu maddeyi vücutlarından atamayan küçük çocuklar kimyasalın bütün zararlı etkilerine maruz kalıyor.

VÜCUT TARAFINDAN EMİLİYOR

Konvansiyonel mumlamada genellikle şekerden elde edilen ve bir çeşit alkol olan ethanol kullanılıyor. Ethanol, şeker kamışından elde edilebildiği gibi genetiği değiştirilmiş mısır gibi diğer gıda maddelerinden de elde edilebiliyor. GDO'lu ürünlerden elde edilen ethanol daha ucuz olması sebebiyle sıklıkla kullanılıyor. Konvansiyonel mumlamada ethanol dışında kullanılan bazı petrol bazlı koruyucular da mevcut. Vücut, bu kimyasalları sindiremese de, zararlı kimyasallar vücut tarafından emiliyor.

MEYVE ARINDIRILABİLİR AMA...

Gıdaları taze tutmak için kullanılan mumlama malzemesi yolculuğunu midenizde tamamlamak zorunda değil. Mumlama malzemesinden kurtulmak için yapılacak şeylerden ilki meyve-sebzeyi ovarak yıkamak. Eğer daha iyi bir sonuç istiyorsanız, ovmak yerine yıkarken fırçalamayı da tercih edebilirsiniz.

KARBONAT VE LİMON SUYU KULLANIN

Amerika'daki Çevre Koruma Ajansı mumlama yapılmış gıda ürünlerinin temizliğinde karbonat kullanılmasını öneriyor. Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), limon suyu kullanımının da güvenli ve etkili bir temizleme yöntemi olduğu belirtiyor.

MUMLAMADAN KURTULUNABİLİR Mİ?

Bu soruya gönül rahatlığıyla evet diyebiliriz, ancak belli şartlar altında olduğunu da belirtelim. Mumlanmış ürünlerden sakınmak için yapılacak şeylerin ilki her meyveyi ve sebzeyi mevsiminde tüketmek. Çünkü mumlama, bu ürünlerin mevsimleri dışında da tüketilebilmesi amacıyla uygulanıyor. Diğer bir yöntem ise organik pazarlar. Organik pazarlardaki ürünler zaten kendi mevsimlerinde satışa sunulduğu için mumlama işlemine gerek duyulmuyor.