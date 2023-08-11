Son dakika haberleri... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Bingöl ili Karlıova ilçesinde saat 04.55'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7.43 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bingöl Valiliği tarafınan yapılan açıklamada, "Geçmiş Olsun Bingöl! Saat 04.55'te Merkezi Karlıova olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmamıştır. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadeleri kullanıldı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2023.08.11 04:55:28 39.3560 40.8815 6.5 -.- 4.1 4.1 KAZANLI-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2023.08.11 04:50:33 38.4793 39.4820 7.4 -.- 2.5 -.- HATUNKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel

2023.08.11 04:37:54 38.4170 39.6942 13.2 -.- 1.5 -.- KARATOP-MADEN (ELAZIG) İlksel

2023.08.11 04:23:29 38.4607 37.3812 5.0 -.- 1.4 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.08.11 04:17:43 34.7245 34.2075 29.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2023.08.11 04:17:51)

2023.08.11 04:06:53 38.3678 38.1883 5.0 -.- 1.6 -.- OZAL-(MALATYA) İlksel

2023.08.11 03:57:57 37.4375 37.1542 5.7 -.- 1.2 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.11 03:36:53 38.4055 38.2400 5.0 -.- 1.9 -.- KENDIRLI-(MALATYA) İlksel

2023.08.11 03:14:03 38.3840 38.2515 8.0 -.- 1.7 -.- SAMANKOY-(MALATYA) İlksel

2023.08.11 03:11:16 40.5427 29.1123 15.1 -.- 1.7 -.- HAYDARIYE-GEMLIK (BURSA) İlksel

2023.08.11 02:56:03 38.0637 36.4870 9.8 -.- 1.5 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel