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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023, 08:52 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023, 08:59

Bingöl Karlıova Son Dakika: AFAD duyurdu! 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi!

Son dakika: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre, Bingöl'de 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7.43 km derinliğinde gerçekleşti. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Son dakika haberleri... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Bingöl ili Karlıova ilçesinde saat 04.55'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7.43 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bingöl Valiliği tarafınan yapılan açıklamada, "Geçmiş Olsun Bingöl! Saat 04.55'te Merkezi Karlıova olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmamıştır. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadeleri kullanıldı.

SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.08.11 04:55:28 39.3560 40.8815 6.5 -.- 4.1 4.1 KAZANLI-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2023.08.11 04:50:33 38.4793 39.4820 7.4 -.- 2.5 -.- HATUNKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.08.11 04:37:54 38.4170 39.6942 13.2 -.- 1.5 -.- KARATOP-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.08.11 04:23:29 38.4607 37.3812 5.0 -.- 1.4 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.11 04:17:43 34.7245 34.2075 29.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2023.08.11 04:17:51)
2023.08.11 04:06:53 38.3678 38.1883 5.0 -.- 1.6 -.- OZAL-(MALATYA) İlksel
2023.08.11 03:57:57 37.4375 37.1542 5.7 -.- 1.2 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.11 03:36:53 38.4055 38.2400 5.0 -.- 1.9 -.- KENDIRLI-(MALATYA) İlksel
2023.08.11 03:14:03 38.3840 38.2515 8.0 -.- 1.7 -.- SAMANKOY-(MALATYA) İlksel
2023.08.11 03:11:16 40.5427 29.1123 15.1 -.- 1.7 -.- HAYDARIYE-GEMLIK (BURSA) İlksel
2023.08.11 02:56:03 38.0637 36.4870 9.8 -.- 1.5 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

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