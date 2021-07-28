Bingöl deprem son dakika! Bingöl Kiğı'da 4,3 büyüklüğünde deprem |AFAD açıklama

Son dakika haberine göre, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin Kiğı ilçesinde saat 15.27'de meydana geldiği bildirildi.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 15.27'de Kiğı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "#DEPREM: Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 15.27'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.







Deprem, yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ









SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.07.28 14:23:07 36.4763 27.1075 11.2 -.- 3.6 3.6 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.28 13:52:51 39.1257 27.5358 0.0 -.- 1.1 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel

2021.07.28 13:15:59 38.0207 30.1133 5.0 -.- 2.4 -.- TEKIN-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.07.28 13:10:27 38.7078 33.7130 13.2 -.- 2.5 -.- CALOREN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel

2021.07.28 12:25:24 40.7887 32.3772 16.4 -.- 1.7 -.- ERTUGRULKOY-GEREDE (BOLU) İlksel

2021.07.28 12:09:26 37.9180 27.1343 9.3 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.28 11:41:20 38.9608 26.1188 9.0 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.28 11:33:18 36.3232 27.0662 21.7 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel



2021.07.28 10:07:37 37.7295 26.7377 22.9 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.28 09:32:39 38.9158 26.0113 4.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.28 09:13:25 39.1788 27.7418 0.0 -.- 1.9 -.- KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2021.07.28 08:59:59 40.8472 31.9740 0.0 -.- 2.0 -.- KUCUKKUZ-MENGEN (BOLU) İlksel

2021.07.28 08:19:16 38.9532 26.0235 4.0 -.- 3.2 3.3 EGE DENIZI İlksel



2021.07.28 07:31:07 37.9385 26.6845 2.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.28 06:53:43 38.9993 25.9107 7.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.28 06:32:52 39.8267 27.5643 5.4 -.- 1.9 -.- KAYAPINAR-BALYA (BALIKESIR) İlksel

2021.07.28 06:19:14 37.0870 27.4542 3.5 -.- 1.3 -.- GULLUK KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel