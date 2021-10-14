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Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerine ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerine ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var
14.10.2021 12:11
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açıldığı, olayda 1 kişinin öldüğü ve yaralıların bulunduğu bildirildi. Şii Emel Hareketinden milletvekilleri Ali Hasan Halil ve Gazi Zuaytir'in avukatları, önceki gün soruşturmayı yürüten hakim Bitar hakkında "görevden alınma" talebiyle dava açmıştı.

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Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri, Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle Beyrut Adalet Sarayı önüne doğru yürüyüş için toplandı.


GÖSTERİCİLERİN ÜZERİNE ATEŞ AÇILDI
Beyrut Adalet Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen göstericilerin Et-Tayyuna mevkiine geldiği sırada bazı binaların üzerinden ateş açıldı.

Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü bazı göstericiler de yaralandı. Zaman zaman ateş açılmaya devam ediliyor. Gerginlik ile korkunun sürdüğü bölgeye çok sayıda güvenlik gücü intikal etti.

BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Şii Emel Hareketinden milletvekilleri Ali Hasan Halil ve Gazi Zuaytir'in avukatları, önceki gün soruşturmayı yürüten hakim Bitar hakkında "görevden alınma" talebiyle dava açmıştı.

Bitar ise hakkındaki "görevden alınma" talebi öncesinde, son duruşmaya katılmayan Ali Hasan Halil hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

Şii Emel Hareketi ve Hizbullah'a mensup bakanların, hakim Bitar'ın yerine soruşturmaya başkasının atanmasının talebine karşı dün Bakanlar Kurulu toplantısı yapılamamıştı.

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