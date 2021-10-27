Haberler Haber Videoları Beylikdüzü'nde TIR'a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi

Beylikdüzü'nde TIR'a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi

Beylikdüzü'nde TIR'a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi
27.10.2021 09:45
Ana Sayfa 01:04
Milli elektrikli trenin...
Ana Sayfa 02:15
Skandalın perde arkası: İmzacı...
Ana Sayfa 00:34
Miray Daner peş peşe paylaştı!
Ana Sayfa 03:12
CHP, HDP'nin elinde adeta...
Ana Sayfa 00:55
GOL | Adanaspor 2-0 Adıyaman...
Ana Sayfa 00:57
GOL | Adanaspor 1-0 Adıyaman...
Ana Sayfa 01:02
Camdaki Kız 17. bölüm 2....
Ana Sayfa 01:11
GOL | Samsunspor 2-1 1922...
Ana Sayfa 02:08
GOL | Samsunspor 1-1 1922...
Ana Sayfa 18:10
Başkan Erdoğan ve Aliyev'den...
Ana Sayfa 06:17
Suriye – Irak tezkeresi...
Ana Sayfa 00:25
MSB paylaştı! 5 PKK’lı...

Son dakika haberine göre Beylikdüzü Ambarlı Limanı yolunda TIR'a arkadan çarpan servis aracı devrildi. Kazada 8 kişi yaralanırken, yol trafiğe kapandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Haber Videoları

Beylikdüzü'nde, servis minibüsünün park halindeki tıra çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Yakuplu Liman Caddesi Ambarlı Limanı istikametinde ilerleyen 34 LAG 773 plakalı işçi taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolda park halindeki tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsteki yaralılar, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Polise ekiplerince olay yerinde güvenlik önlemi alınırken, kaza nedeniyle Ambarlı Limanı istikameti trafik akışına kapatıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

SON DAKİKA