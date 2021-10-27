Son dakika haberine göre Beylikdüzü Ambarlı Limanı yolunda TIR'a arkadan çarpan servis aracı devrildi. Kazada 8 kişi yaralanırken, yol trafiğe kapandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Son dakika haberine göre Beylikdüzü Ambarlı Limanı yolunda TIR'a arkadan çarpan servis aracı devrildi. Kazada 8 kişi yaralanırken, yol trafiğe kapandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Beylikdüzü'nde, servis minibüsünün park halindeki tıra çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Yakuplu Liman Caddesi Ambarlı Limanı istikametinde ilerleyen 34 LAG 773 plakalı işçi taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolda park halindeki tıra çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsteki yaralılar, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Polise ekiplerince olay yerinde güvenlik önlemi alınırken, kaza nedeniyle Ambarlı Limanı istikameti trafik akışına kapatıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.