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Beyaz Saray yakınlarından silah sesleri! ABD Başkanı Donald Trump'ın basın toplantısı yarıda kesildi

Beyaz Saray yakınlarından silah sesleri! ABD Başkanı Donald Trump'ın basın toplantısı yarıda kesildi
11.08.2020 01:28

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da günlük basın toplantısı düzenlediği esnada Gizli Servis elmanları tarafından dışarı çıkarıldı. Beyaz Saray'ın dışında bir silah sesi duyulduğunu belirten Trump, "Durum çok kontrol altında gösteriyor." ifadelerini kullandı.


Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da günlük basın toplantısı düzenlediği esnada Gizli Servis elmanları tarafından dışarı çıkarıldı. Beyaz Saray'ın dışında bir silah sesi duyulduğunu belirten Trump, "Durum çok kontrol altında gösteriyor." ifadelerini kullandı.
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